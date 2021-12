The King of Fighters XV: ecco il trailer di Krohnen

Non solo veterani della serie: The King of Fighters XV includerà al suo interno anche qualche nuovo arrivato, sicuramente impaziente di fare a botte con il resto del cast. È il caso per esempio del qui presente Krohnen, rivelato nel corso dei The Game Awards; anche se in realtà, alcuni hanno notato delle somiglianze con il personaggio K9999, assente da ormai vent’anni dalla serie. Il lottatore coi capelli blu è tornato in ogni caso a farsi vedere con un trailer più completo, che ne mostra il parco mosse.









Ricordiamo che di recente SNK ha anche annunciato un periodo di open beta per The King of Fighters XV, che avrà luogo fra il 18 e il 20 dicembre su PS4 e PS5. Il gioco completo, invece, uscirà il 17 febbraio 2022.