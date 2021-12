Nintendo terrà un Indie World nella serata di domani

Nintendo ha da poco annunciato un nuovo Indie World, previsto per la serata di domani. L’appuntamento è dunque alle 18:00 come di consueto sul canale YouTube del publisher, per un evento della durata di circa venti minuti che includerà nuove informazioni su titoli di sviluppatori terze parti in arrivo su Nintendo Switch. Qualcuno ha detto Hollow Knight: Silksong? Noi continuiamo a sperarci, ma la sua assenza ai The Game Awards ci fa pensare improbabile che il nuovo titolo di Team Cherry decida di farsi invece vedere a un evento relativamente minore come il Nintendo Indie World. Certo, saremmo sempre contenti di sbagliarci, eh…

