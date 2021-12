System Shock: siglato un accordo di pubblicazione con Prime Matter

Nightdive Studios e Prime Matter hanno da poco annunciato di aver siglato un accordo di pubblicazione per il remake di di System Shock. Come conseguenza di questo accordo, l’etichetta di publishing che fa capo a Koch Media si occuperà della distribuzione globale su PC e console dell’FPS, che uscirà nel corso del 2022.

“Siamo entusiasti di collaborare con Prime Matter per raggiungere questo obiettivo e lo consideriamo un passo importante nella crescita di Nightdive Studios. Ci consentirà di presentare System Shock ai fan di tutto il mondo, sia in formato digitale che fisico, oltre a onorare pienamente i nostri impegni nei confronti dei nostri fan e, in particolare, dei nostri migliaia di sostenitori su Kickstarter, senza i quali questo gioco non sarebbe mai stato possibile”, ha dichiarato Stephen Kick, Fondatore e CEO di Nightdive Studios. Il remake assicura al titolo originale una grafica completamente rinnovata, controlli rinnovati, un’interfaccia moderna e tante altre novità, incluse nuove aree e segreti di Citadel Station.