Windjammers 2: il nuovo trailer ne rivela la data d'uscita

Dotemu ha pubblicato un nuovo trailer per il suo Windjammers 2, che oltre a mostrare nuovi spezzoni di gameplay rivela anche la data d’uscita di questo atipico picchiaduro. Se siete nostalgici del tempo speso di fronte al cabinato arcade, sappiate dunque che potrete tornare a sfidarvi a soun di frisbee a partire dal 20 gennaio 2022, su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.









Al lancio, il gioco includerà 10 atleti e 10 campi dove dare prova della nostra prodezza, oltre a nuove meccaniche che forniranno ulteriore profondità al gameplay e ovviamente solide componenti sia singleplayer che multiplayer. Come spiegato sul PlayStation Blog, Dotemu non ha trascurato di dedicarsi allo studio e di assicurarsi che Windjammers 2 riuscisse a catturare la magia dell’originale; qualcosa che lo studio francese ha dimostrato più volte di essere in grado di fare bene, quindi la nostra fiducia in merito è alta. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile anche su Xbox Game Pass fin dal suo lancio.