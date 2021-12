Destiny 2: torna l'evento natalizio Aurora

Sui server di Destiny 2 è partito il consueto evento natalizio, l’Aurora, che porta con sé tanti nuovi oggetti per i Guardiani che decideranno di parteciparvi. I giocatori potranno sbloccare nuove ricompense, recuperare i vecchi pezzi preferiti e celebrare guadagnando spirito dell’Aurora mentre sfornano dolcetti e offrono regali ai vecchi e ai nuovi alleati fino al 4 gennaio 2022.









Oltre a una nuova nave esotica, Eva Levante è pronta a donare una spada da stasi – Zeffiro – ai guardiani che si dimostreranno degni di brandirla. Infine, Tess Everis ha in offerta diversi oggetti, tra cui un nuovo set di decori universali (uno per classe) disponibile all’Everversum in cambio di polvere luminosa o argento.