Total War: Warhammer 3, un primo sguardo alla mappa della campagna

Dopo averci mostrato alcune delle fazioni presenti in Total War: Warhammer 3, tra cui i demoni di Slaanesh e gli Ogri, ora SEGA e Creative Assembly ci danno l’opportunità di dare un primo sguardo alla mappa della campagna di questo strategico per PC in uscita a febbraio.









Lo studio britannico ha confezionato un apposito video che ci illustra la conformazione della mappa su cui andremo a muovere i nostri eserciti e ci troveremo a gestire gli insediamenti: dalle fredde lande kislevite ai vasti possedimenti del Catai, passando dai regni degli Ogri.

Total War: Warhammer 3 sarà disponibile su PC dal 27 febbraio. Il gioco approderà sin dal lancio sul catalogo del servizio Game Pass.