Ubisoft regala Rayman Origins per il suo 35° anniversario

In occasione dei festeggiamenti per il trentacinquesimo anniversario dalla sua fondazione, Ubisoft ha deciso di regalare una copia di Rayman Origins per PC a chiunque ne faccia richiesta.

La promozione è a tempo limitato, pertanto nel caso intendiate approfittarne vi conviene farlo entro le 22:00 del 22 dicembre cliccando su questo link. Dopo aver seguito le istruzioni riportate sulla pagina web, Rayman Origins sarà aggiunto permanentemente alla vostra libreria sul client Ubisoft Connect.

