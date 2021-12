Warhammer 40,000: Battlesector, annunciato il DLC dei Necron

Slitherine ha annunciato un nuovo DLC per Warhammer 40,000: Battlesector che introdurrà una terza fazione nella guerra per Baal Secundus: i Necron.

L’espansione sarà disponibile nel corso del 2022 su PC e console (sia PlayStation che Xbox), portando con sé diverse unità inedite come i temibili Guerrieri Necron e i letali cecchini Deathmarks, senza dimenticare gli Skorpekh Destroyers armati di possenti lame capaci di affettare qualunque cosa si frapponga tra loro e l’obiettivo designato. Non mancheranno nemmeno i membri della Lychguard e i Locust Destroyers, questi ultimi specializzati nel combattimento a distanza.

Gli sivluppatori di Black Lab Games hanno inoltre fatto sapere che stanno preparando un update che aggiungerà una nuova campagna procedurale. L’aggiornamento sarà gratuito per tutti i possessori di Warhammer 40,000: Battlesector.

