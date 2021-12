Praey for the Gods: disponibile il gioco ispirato a Shadow of the Colossus

Dopo una campagna di crowdfuding e un lungo periodo di Accesso Anticipato su Steam, No Matter Studios ha finalmente pubblicato la versione 1.0 di Praey for the Gods non soltanto su PC, ma anche sulle console PlayStation e Xbox.









L’avventura a tinte surviva ispirata a Shadow of the Colossus ci mette nei panni di una giovane ragazza inviata ai confini del mondo, in una landa avvolta nella morsa del freddo perenne, per scoprire la causa di questo cataclisma che sta lentamente uccidendo il pianeta e i suoi abitanti. In Praey fo the Gods vi troviamo non soltanto ad affrontare creature colossali, ma anche a esplorare il mondo di gioco per raccogliere risorse e provare così a sopravvivere cercando di tenere sotto controllo i parametri vitali della protagonista.