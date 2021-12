Inscryption si aggiorna con una mini espansione gratuita

Daniel Mullins ha voluto offrire un piccolo regalo ai giocatori di Inscryption: una nuova mini espansione gratuita che trasforma la prima parte del gioco in un’esperienza roguelite virtualmente infinita.

Per accedere a questa modalità di gioco aggiuntiva bisogna aprire la finestra delle proprietà di Inscryption tramite Steam e digitare “givemeascensionmode” nel campo Beta, dopodiché basta avviare il gioco e premere la combinazione Shift+K+M nella schermata iniziale per sbloccare la nuova modalità.

Come avrete intuito, la mini espansione è ancora in beta e necessita del feedback degli utenti prima che sia ufficialmente pronta per la release definitiva.

