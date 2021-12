Remnant: From the Ashes potrebbe approdare su Switch

Sembra che Remnant: From the Ashes, l’action RPG di Gunfire Games pubblicato due anni fa su PC e console casalinghe, stia per approdare anche su Switch.

La presunta versione per la console Nintendo, infatti, è appena comparsa sul sito dell’ESRB, ossia l’ente statunitense che si occupa di classificare i videogiochi in uscita. Da notare che l’eventuale conversione non è stata ancora annunciata né dagli sviluppatori, né dal publisher Perfect World Entertainment.

Data la fonte di questa indiscrezione è molto probabile che Remnant: From the Ashes sia effettivamente in dirittura di arrivo su Nintendo Switch, ma per averne la conferma bisognerà attendere un’eventuale comunicazione ufficiale.

