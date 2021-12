Stargate: Timekeepers, rivelato il gameplay del tattico in tempo reale

Oltre ad aver presentato un nuovo DLC per Warhammer 40,000: Battlesector, nel corso delle ultime ore il publisher Slitherine ha anche scelto di rivelare il gameplay di Stargate: Timekeepers, annunciato a maggio di quest’anno. Il video mostra la seconda missione della campagna, e molti degli stilemi del genere dei tattici in tempo reale: cespugli dove nascondersi, coni di visione, e tanti modi di distrarre e neutralizzare chi ci ostacola il cammino. Tenete presente che il video non include l’audio, in quanto intende essere solo una presentazione del gameplay.









Stargate: Timekeepers è sviluppato dagli stessi creatori dell’ottimo Phantom Doctrine, e vedra la nostra squadra di infiltratori impegnata a risolvere un mistero temporale e a sconfiggere la minaccia rappresentata dai Goa’uld. Le 14 missioni del gioco sono cronologicamente ambientate dopo la fine della settima stagione televisiva, e la data d’uscita è prevista per il 2022 su PC.