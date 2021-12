Assassin's Creed Odyssey: previsto un periodo di prova gratuita

Oltre ad aver di recente regalato Rayman Origins, Ubisoft prepara le carte in tavola anche per un bel periodo di prova gratuita per Assassin’s Creed Odyssey. A partire dal 16 dicembre alle ore 10:00 e fino al 20 dicembre alle ore 20:00, il gioco potrà essere scaricato gratuitamente su PC tramite Ubisoft Connect, PS4, Xbox One e Google Stadia. Quella che ci viene offerta è inoltre la versione completa del titolo; in teoria, sarà dunque possibile completare tutta l’avventura nei quattro giorni a disposizione, ma anche se non doveste riuscirci i vostri progressi saranno conservati nel caso decidiate di procedere all’acquisto.

Vale la pena tenere presente, inoltre, che Assassin’s Creed Odyssey e Valhalla hanno di recente dato il via a un evento crossover. Questa prova gratuita permetterà dunque anche a chi non ha giocato il titolo ambientato in Grecia di familiarizzarsi con i suoi protagonisti.