Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, l'espansione Fatesworn ora disponibile

Come promesso qualche giorno fa, l'espansione Fatesworn per Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning è ora disponibile. THQ Nordic ha anche preparato un trailer di lancio che mette in mostra le nuove ambientazioni del gioco, oltre ovviamente ad ambite nuove armi che ci attendono in quel di Mithros.









Fatesworn ci porterà infatti nel lontano occidente, dove il Dio del Caos Telogrus si è risvegliato e non particolarmente di buon umore. Oltre a minacciare la pace e la tranqullità da poco stabilitasi in quel di Amalur, intende infatti trasformare i paraggi in un caotico reame degno della sua presenza. Questa avventura avrà una durata di circa sei ore, introdurrà nuovi nemici, missioni ed equipaggiamenti, e alzerà il livello massimo raggiungibile in Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning al 50.