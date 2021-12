DNF Duel: arriva anche il trailer di gameplay del Vanguard

Altro giorno, altro trailer di gameplay di DNF Duel. Questa volta Arc System Works ha deciso di mostrarci il Vanguard, imponente guerriero armato di un guan dao dal quale farete meglio a guardarvi bene. Sembra che a dispetto dell’ampia portata dell’arma il capellone non disdegni nemmeno trovarsi a stretto contatto con i suoi avversari, quindi sottovalutarlo in queste situazioni potrebbe essere una cattiva idea.









Così come tutti i suoi compagni di roster, anche il Vanguard proviene dall’universo narrativo di Dungeon Fighter Online. Ricordiamo che altri due lottatori di DNF Duel dovrebbero essere mostrati domani e dopodomani: giusto in tempo per l’inizio dell’open beta su PS4 e PS5.