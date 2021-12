Terminator Dark Fate: Defiance annunciato, sarà un RTS

Fra i vari annunci che Slitherine si è tenuta per il suo Home of Wargamers, il publisher ha riservato anche uno spazio a Terminator Dark Fate: Defiance. Presentato per la prima volta nel corso di questo evento, il gioco in questione sarà uno strategico in tempo reale ambientato nel bel mezzo delle Future Wars. Lo studio di sviluppo Cats Who Play ha anche preparato un breve trailer che mette in mostra una panoramica di una battaglia per il controllo su Oklahoma City.









Il video mostra alcune incertezze dal punto di vista tecnico, ma sono più che comprensibili dato che il gioco è ancora nelle sue prime fasi e uscirà nel corso del 2022 su PC. Terminator Dark Fate: Defiance, che ha già una pagina su Steam, includerà una campagna singleplayer che ci vedrà affrontare le forze dei Legion nei panni di un comandante dei Founders e delle sue forze. Le fazioni giocabili saranno Founders, Legion e Resistance.