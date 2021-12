Horizon Forbidden West, pubblicati screenshot della versione PS4

Quanto abbiamo visto finora di Horizon Forbidden West ha fatto riferimento alla versione PS5, ma com’è noto il nuovo capitolo delle avventure di Aloy arriverà anche su PS4. Chi fosse ancora dotato di una console di vecchia generazione potrebbe però preoccuparsi dei compromessi necessari in termini di resa visiva; se questo è il vostro caso, sappiate che Guerrilla non si è dimenticata di voi. Lo studio olandese ha infatti pubblicato quattro screenshot tratti dalla versione PS4 del gioco, e a quanto pare anche in questo caso Horizon Forbidden West sarà proprio un gran bel vedere. Naturalmente, ci saranno differenze significative in altri aspetti rispetto alla versione PS5, per esempio in tempi di caricamento e frame rate, ma considerati gli anni dell’hardware di riferimento gli sviluppatori hanno decisamente fatto magie.

