Splinter Cell: confermato il remake, se ne occuperà Ubisoft Toronto

Dopo che le voci si sono rincorse per così tanto tempo, Ubisoft pare si sia finalmente decisa a dare nuova vita a Sam Fisher. Il ritorno di Splinter Cell non sarà però con un nuovo capitolo della sua storia, ma con un remake del titolo originale, uscito nel 2002. Di questo progetto si occuperà Ubisoft Toronto, utilizzando lo Snowdrop Engine che già farà da base per Avatar: Frontiers of Pandora e il titolo su Star Wars di Massive Entertainment.

Ubisoft Toronto ha anche pubblicato un lungo video in cui vari membri del team di sviluppo offrono la loro prospettiva su cosa rende speciale Splinter Cell e cosa i giocatori potranno aspettarsi da questo remake. “Vogliamo donare ai giocatori qualcosa di nuovo, ma che richiami ancora alla mente quelle sensazioni che hanno provato due decenni fa, quando hanno giocato per la prima volta a quel capolavoro”, ha dichiarato Peter Handrinos di Ubisoft Toronto, Technical Producer del progetto.