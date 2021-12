OlliOlli World ha una data di uscita ufficiale

Private Division e Roll7 hanno confezionato un nuovo trailer di gameplay di OlliOlli World per annunciarne la data di uscita ufficiale.









Il nuovo episodio della serie di skateboarding, sarà disponibile dall’8 febbraio in formato digitale per PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. La versione base del gioco può essere acquistata al prezzo di € 29,99.

Preordinando il gioco sarà possibile ricevere anche i seguenti oggetti estetici digitali:

Testa del Signore dei conigli

T-shirt da eroe

Tavola da skate eroe

Tatuaggi da eroe

Gesso da eroe

Inoltre, i giocatori potranno acquistare OlliOlli World Rad Edition, una versione deluxe del gioco disponibile al costo di €44,99 e che include i seguenti contenuti:

il gioco base OlliOlli World

entrambe le espansioni di OlliOlli World (in uscita in estate e in autunno)

l’oggetto estetico digitale “Tavola da skate Close Encounter”.