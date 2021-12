Sea of Stars, l'RPG degli autori di The Messenger, uscirà a natale 2022

Sabotage Studio ha approfittato della cornice dell’ultimo Indie World di Nintendo per annunciare la finestra di uscita di Sea of Stars, condendo l’annuncio con un nuovo trailer.









L’RPG degli autori di The Messenger si farà attendere ancora a lungo dal momento che Sea of Stars non sarà disponibile su PC e Nintendo Switch prima delle festività natalizie del prossimo anno. Questo prequel di The Messenger narra la storia di due Figli del Solstizio, una Monaca Lunare e un Danzatore dell’Eliolama. I fan dei giochi di ruolo classici con elementi moderni non vorranno perdersi la storia commovente e ricca di colpi di scena di questo titolo, i suoi fluidi e appaganti combattimenti a turni, e il suo mondo esplorabile liberamente. Il gioco include inoltre brani musicali di Yasunori Mitsuda, il compositore delle colonne sonore di Chrono Trigger, Chrono Cross e Xenoblade Chronicles 2.