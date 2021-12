Annunciata l'avventura musicale Afterlove EP

Il direttore creativo di What Comes After e Coffee Talk ha presentato Afterlove EP, un’emozionante avventura musicale che parla di amore, lutto e musica.









Ambientato a Giacarta, in Indonesia, Afterlove EP narra le vicende di Rama, un giovane musicista che ha difficoltà a comporre dopo che la sua ragazza, Cinta, viene improvvisamente a mancare. Una miscela di visual novel, gioco ritmico e avventura narrativa, il gioco sfida l’utente a completare un EP musicale al fine di mantenere una promessa fatta a Cinta. Sono presenti finali multipli basati sulle scelte del giocatore, nonché una colonna sonora originale firmata dal gruppo indonesiano L’alphalpha e la direzione artistica di Soyatu.

Sviluppato da Pikselnesia, Afterlove EP sarà disponibile su PC, console PlayStation e Switch nell’estate del 2022.