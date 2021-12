Annunciato Endling - Extinction is Forever, un survival ecologista

Dal palcoscenico virtuale dell’Indie World di Nintendo, il team indie Herobeat Studios ha annunciato Endling – Extinction is Forever, un nuovo survival dalla morale ecologista che ci mette nei panni dell’ultima mamma volpe rimasta su una Terra devastata dagli umani.









A noi spetterà il compito di mantenere in vita i tre cuccioli della volpe e condurli al sicuro in questo gioco che combina elementi di furtività, sopravvivenza e avventura. Sarà nostra cura nutrirli per vederli crescere livello dopo livello, nella speranza che arrivino tutti vivi alla fine del gioco.

Endling – Extinction is Forever sarà disponibile nell’estate del 2022 su PC, console PlayStation, Xbox e Switch.