Final Fantasy XIV: vendite interrotte per eccessivo traffico

A qualche giorno di distanza dal lancio dell’espansione Endwalker, sembra che la situazione in quel di Final Fantasy XIV non sia particolarmente migliorata. Non ci stiamo riferendo a problemi del gioco in sé, ma alla situazione dei server, così affollati di utenti da rendere necessaria l’attesa in lunghe code prima di poter effettivamente iniziare a giocare. La situazione è giunta a tal punto da spingere il Director Naoki Yoshida a scrivere un altro lungo post in cui aggiorna la comunità di giocatori sulla situazione e sulle misure prese da Square.

Partiamo con le buone notizie: in segno di scuse verso i giocatori, Square Enix garantirà a tutti coloro che hanno una sottoscrizione attiva e hanno acquistato il gioco altri 14 giorni di gioco gratuito, che vanno ad aggiungersi alla settimana già assicurata qualche giorno fa. I problemi ai server continuano però a persistere, e per questo motivo lo studio ha deciso di sospendere temporaneamente le vendite digitali di Final Fantasy XIV, sia per la Starter che la Complete Edition. Misure simili saranno prese anche nei confronti delle versione fisiche, ma ci vorrà più tempo. Oltre all’acquisto del gioco, sarà sospesa anche la possibilità di creare nuovi account di prova.