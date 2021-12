Stray Blade: il nuovo trailer ne presenta in dettaglio il gameplay

Presentato da Xbox nel corso dell’ultimo Gamescom, l’action RPG Stray Blade si è forse un po’ perso nel mare di novità, ma di certo non perché fosse privo di qualità. A dimostrare il valore della produzione di Point Blank Games e 505 Games ci pensa un nuovo trailer dedicato al combat system, che ne mostra nel dettaglio la profondità e le varie possibilità a disposizione del giocatore. Lo studio berlinese ha infatti voluto creare un titolo che offrisse un’ampia varietà di stili di combattimento senza dimenticare l’importanza di un movimento fluido e preciso.









In totale, Stray Blade ci offrirà ben 30 armi diverse, ciascuna dotata delle sue proprietà, del suo set di mosse e di attacchi speciali. Riuscire a padroneggiarle in pieno sarà fondamentale per poter affrontare i nemici più temuti: i semidei della Valle di Acrea. Previsto per il 2022, il gioco uscirà su PC tramite Steam ed Epic Games Store, PS5 e Xbox Series X|S.