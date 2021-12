River City Girls 2 torna a mostrarsi su Nintendo Switch

Non è la prima volta che vediamo River City Girls 2 in azione, dato che già a ottobre il beat ‘em up aveva mostrato il suo gameplay, ma tornare a rivedere la creazione di WayForward ci fa sempre piacere. Nello specifico, l’ultimo trailer è dedicato alla versione Nintendo Switch del gioco, che non sembra avere nulla da invidiare in termini di resa grafica alle controparti più tecnologicamente performanti.









Rispetto al suo predecessore, River City Girls 2 includerà i due nuovi personaggi Provie e Marian, nuove ambientazioni, nuovi nemici e nuove mosse. Sarà inoltre possibile il gioco cooperativo sia locale che online. La data di uscita, invece, è al momento prevista per una generica estate 2022, non solo su Switch ma anche su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.