Farming Simulator 22 si aggiorna con 16 nuovi macchinari

Siete anche voi fra il milione e mezzo di giocatori che nel corso di queste settimane si è dedicato assiduamente alla coltivazione intensiva? Bene, allora sappiate che Farming Simulator 22 intende benedire le vostre messi con 16 nuovi macchinari che renderanno ancora più agevole la lavorazione dei campi. L’aggiornamento è completamente gratuito, anche se non dimenticate di tenere un occhio al vostro portafoglio virtuale se non volete restare senza soldi per la benzina.









Oltre ai nuovi macchinari, la patch 1.2 apporta anche tutta una serie di miglioramenti e ottimizzazioni al gioco; potete leggerli nel dettaglio a questo link. Per quanto riguarda la lista completa di mezzi aggiunti a Farming Simulator 22, eccola qui di seguito:

ABI 1600ABI 550

Amazone T-Pack U

Bomech Trac-Pack

Case IH Steiger Quadtrac AFS Connect Series

Case IH Steiger Rowtrac AFS Connect Series

Case IH Steiger Wheeled AFS Connect Series

Fliegl Agrartechnik Noah TTW 140

Kongskilde GXF 3605 P

Kongskilde GXT 13005 P

Krone BiG Pack 1290 HDP VC

Krone GX 520

KUHN PRIMOR 15070 M

Landini Series 7 Robo-Six

Samasz Tornado 252

Vervaet Hydro Trike 5×5