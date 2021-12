Scomparso Miłogost Reczek, doppiatore di Vesemir

All’età di 60 anni, è scomparso il doppiatore polacco Miłogost Reczek, famoso per aver prestato la sua voce a Vesemir e Thaler nella serie di giochi The Witcher e, più di recente, a Vik in Cyberpunk 2077. A Miłogost Reczek era stato diagnosticato un cancro in fase terminale nel 2018, ma questo non rende il suo decesso meno triste. Prolifico doppiatore, oltre ad aver collaborato con CD Projekt Miłogost Reczek era noto anche per il suo lavoro su Heroes of the Storm, League of Legends, Dragon Age: Origins e The Elder Scrolls V: Skyrim.

