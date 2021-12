Horizon Forbidden West, un nuovo trailer dedicato alle macchine

È passato ormai un po’ di tempo da quando Horizon Forbidden West si è fatto vedere con un trailer in piena regola, e per il ritorno in scena Guerrilla Games ha deciso di mettere in primo piano gli antagonisti del suo titolo. Stiamo ovviamente parlando delle macchine, che fanno la parte del leone (e di vari altri animali, in realtà) all’interno dell’ultimo video pubblicato dallo studio.









Nel corso di Horizon Forbidden West, Aloy non dovrà solo affrontare e distruggere queste macchine: alcune di loro potranno essere piegate al suo volere e utilizzate come preziosi alleati. La protagonista non è però l’unica ad esserne in grado. Come abbiamo già imparato dal sopra citato trailer di gameplay, anche i nemici umani sono in grado di utilizzare questi robotici esseri per i loro scopi. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal 18 febbraio 2022 non solo su PS5 ma anche su PS4.