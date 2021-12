Motion Twin ha pubblicato il primo trailer di gameplay di The Queen and the Sea, il prossimo DLC di Dead Cells in uscita a gennaio su PC e console.









L’espansione a pagamento (costerà € 4,99) introdurrà due biomi inediti e una serie di nuovi nemici, nonché un boss aggiuntivo e diversi oggetti di equipaggiamento. The Queen and the Sea aggiungerà anche un nuovo finale.

Il DLC di Dead Cells sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch dal 6 gennaio 2022.