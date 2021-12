Dying Light 2: Techland svela i requisiti PC

Techland ha pubblicato i requisiti hardware ufficiali per far girare Dying Light 2 Stay Human su PC, del quale si sono da poco conclusi i lavori, tanto che il gioco è entrato in fase gold già da qualche settimana.

Per giocare con un livello di dettaglio basso basterà un computer con qualche anno sulle spalle, tuttavia lo studio polacco consiglia di giocare a Dying Light 2 su macchine ben più performanti, soprattutto nel caso in cui si voglia attivare l’opzione per il ray tracing in tempo reale. Techland ha comunque fatto sapere che il gioco supporterà il DLSS, pertanto i possessori di schede grafiche Nvidia RTX saranno sicuramente felici di poter sfruttare questa tecnologia.

Vi ricordiamo, infine, che Dying Light 2 sarà disponibile dal 4 febbraio anche su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S, nonché su Nintendo Switch in versione cloud. Di seguito riportiamo la comoda infografica dei requisiti PC.

