Embracer Group sta per acquisire Asmodee

Embracer Group, la holding che controlla THQ Nordic, Gearbox Entertainment e Koch Media, giusto per citarne alcuni, ha avviato una trattativa riservata con PAI Partners per l’acquisizione di Asmodee, la compagnia francese specializzata nella produzione e distribuzione di giochi da tavolo.

Posseduta da PAI Partners come azionista di maggioranza dal 2018, Asmodee ha venduto più di 39 milioni di giochi nel 2020 a livello globale. Attraverso 22 studi di proprietà e oltre 300 IP, tra cui Ticket to Ride e Dobble, Asmodee è cresciuta fino a diventare il più grande attore globale indipendente in un mercato, quello dei giochi da tavolo, in crescita e altamente resiliente. Asmodee beneficia di un’esperienza unica di 25 anni nella creazione di franchising di lunga durata e nella fornitura di contenuti estremamente originali.

L’accordo tra le due compagnie segnerebbe un passo evolutivo nella strategia di Embracer e Asmodee, la cui unione darebbe vita al più grande gruppo europeo del gioco, con una posizione leader nel mercato nei giochi da tavolo. Attraverso i punti di forza combinati dei gruppi operativi esistenti di Embracer, i franchise di Asmodee potrebbero accelerare la loro espansione nel mondo dei videogiochi, mentre quelli di Embracer Group trarrebbero beneficio dalla competenza di Asmodee nell’editoria e distribuzione di giochi da tavolo.

Nel caso in cui la trattativa dovesse andare a buon fine, le entità combinate di Embracer Group e Asmodee garantirebbero l’esistenza di oltre 100 studi di sviluppo di giochi e oltre 500 IP e marchi di proprietà, impiegando più di 11.300 dipendenti in oltre 50 paesi. Inoltre, il CEO di Asmodee, Stéphane Carville, insieme al suo team di dirigenti continuerebbe a guidare il nuovo gruppo operativo. Asmodee proseguirà a operare in modo indipendente come in precedenza, senza alcuna riorganizzazione dovuta a questa transazione.

“Sono lieto che abbiamo fatto un’offerta per accogliere Asmodee nel nostro gruppo in continua crescita. Asmodee diventerebbe il nostro nono gruppo operativo, spingendo Embracer a diventare un eco-sistema di gioco globale e indipendente con diverse posizioni leader sul mercato, in linea con la strategia di successo di Embracer di fondarsi su imprenditori e creatori appassionati, con un modello operativo decentralizzato,” ha dichiarato Lars Wingefors, co-fondatore e Group CEO di Embracer Group AB.

