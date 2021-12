Halo Infinite: l'evento Winter Contingency partirà la settimana prossima

343 Industries ha annunciato i dettagli di Winter Contingency, l’evento multiplayer natalizio di Halo Infinite che partirà la settimana prossima.

L’evento festivo avrà inizio il 21 dicembre e si concluderà due settimane più tardi, il 4 gennaio 2022. Durante questi giorni sarà possibile ottenere diversi oggetti di personalizzazione estetica in maniera del tutto gratuita, senza dover completare obiettivi particolarmente elaborati: basterà semplicemente partecipare a un match multiplayer al giorno per ottenere le relative ricompense.

Tra queste ricompense troveremo alcune parti di armatura, emblemi, una targhetta, nonché una colorazione festiva per l’armatura e le armi. Al momento non è chiaro se ci saranno anche altri oggetti cosmetici a tema in vendita nel negozio in-game, ma in tutta onestà ci stupiremmo se così non fosse.

