Battlefield 2042: prende il via il free weekend su Steam

Nel tentativo di risollevare l’opinione del pubblico in merito a Battlefield 2042, Electronic Arts ha deciso di dare il via a un free weekend su Steam, che durerà fino a lunedì 20 dicembre; vale la pena tenere presente che la prova gratuita è disponibile solo su questa piattaforma. Per la stessa durata, il gioco riceverà anche un sostanzioso sconto del 34%, portando il suo prezzo da 59,99€ a 39,59€.

Molto criticato per i numerosi problemi che presentava al lancio, nel corso delle ultime settimane Battlefield 2042 ha ricevuto vari aggiornamenti pensati proprio per rimediare a quanto segnalato dai giocatori. Questo free weekend vuole probabilmente offrire a tutti la possibilità di provare con mano i miglioramenti che DICE ha apportato al gioco.