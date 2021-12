Tiny Tina's Wonderlands: un nuovo trailer rivela altre due classi

Dopo averci portato a conoscere Brr-Zerker e Stabbomancer, Tiny Tina’s Wonderlands ha deciso che è giunto il momento di presentarci anche le altre due classi a nostra disposizione e i loro devastanti poteri. L’ultimo trailer pubblicato sul canale YouTube di Gearbox mette infatti in mostra Clawbringer e Spellshot: due classi dall’approccio diverso al combattimento, ma in entrambi i casi tremendamente efficace.









Laddove lo Spellshot preferisce utilizzare la magia elementale come rinforzo per i cari vecchi proiettili, il Clawbringer porta con sé un imponente martello che potrà utilizzare per fare piazza pulita dei malandrini che osano sbarrargli la strada. Disponibile a partire dal 25 marzo 2022, Tiny Tina’s Wonderlands riprende molte delle meccaniche più amate della serie Borderlands, inserendole in un contesto ad alto tasso di fantasy. Ricordiamo, fra le altre cose, che in piena tradizione pen & paper sarà possibile anche multiclassare, selezionando cioè anche abilità diverse da quelle della nostra classe di partenza.