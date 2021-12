Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth disponibile su console

Dopo essere arrivato su PC a marzo di quest’anno, il metroidvania Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth è ora disponibile anche su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Per celebrara il lancio su queste nuove piattaforme, il team di sviluppo ha anche pubblicato un nuovo trailer.









Ispirato all’universo fantasy creato da Ryō Mizuno, sotto la cui supervisione è stato sviluppato, Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth narra la storia finora non esplorata di Deedlit, e fa da precursore per gli eventi del racconto Diadem of the Covenant. Team Ladybug ha in ogni caso progettato questo titolo perché possa essere adatto sia ai fan dell’universo narrativo sia per chi vuole scoprirlo per la prima volta.