Overwatch: arriva il Magico Inverno 2021

La stagione delle vacanze si avvicina, e questo vale anche per chi è impegnato a combattere dalle parti di Hanamura e dintorni. Come da tradizione, anche quest’anno Overwatch ha dato il via all’evento Magico Inverno, che durerà fino al 6 gennaio 2021. Questo evento speciale porterà con sé tutta una serie di nuovi cosmetici conditi dello spirito natalizio, permettendo inoltre di acquistare quelli delle versioni precedenti dell’evento a un prezzo ridotto.









Faranno il loro ritono anche le Sfide Settimanali, che ci permetteranno di sbloccare tre ricompense speciali (Tracer Maglione di Lana, Symmetra Vischio e Brigitte Cioccolatino alla Menta) vincendo nove partite di qualunque tipo. Magico Inverno 2021 porterà inoltre su Overwatch cinque nuovi modelli leggendari e un ampio assortimento di icone e spray.