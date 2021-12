Far Cry 6: disponibile la missione con Danny Trejo

Dopo essere stata accidentalmente rilasciata prima del previsto, la missione di Far Cry 6 che ci vede unire le forze con niente meno che il leggendario Danny Trejo è ora nuovamente disponibile. Il celebre attore di origini messicane ha deciso di fare la sua parte nella rivoluzione preparando abbondanti dosi di tacos per sfamare i rivoluzionari. I miliziani di Anton Castillo hanno però scombinato i suoi piani, e ora Danny Trejo è in cerca di vendetta! Completare la missione ci permetterà di sbloccare una ricompensa speciale: un sidecar armato con una gatling. Un veicolo che si troverà pienamente a sua agio nella pazza rivoluzione di Far Cry 6.