Gran Turismo 7 includerà oltre 420 auto e 90 tracciati

Stando alle ultime indiscrezioni che stanno circolando in Rete in queste ore, Gran Turismo 7 potrà contare sulla presenza di oltre 420 auto e 90 tracciati, tra cui l’iconico Deep Forest Raceway mostrato da Polyphony Digital qualche giorno fa.

Lo veniamo a sapere grazie a GT Planet, sulle cui pagine virtuali leggiamo che il videogioco di corse per PS4 e PS5 includerà oltre 60 marchi automobilistici e più di 300 vetture immesse nel mercato dopo il 2010, oltre a una serie di auto storiche. Sul versante di Scapes, la modalità foto presenterà più di 2500 location da più di 40 paesi del mondo.

Infine, vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile sulle console PlayStation dal 4 marzo 2022.

