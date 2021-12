Hades vince il primo Premio Hugo nella categoria videogiochi

Lo scorso weekend si è svolta la cerimonia di premiazione dei Premi Hugo, gli speciali riconoscimenti dedicati alle migliore opere di letteratura fantasy e fantascientifica dedicati alla memoria dell’editore Hugo Gersnback, ideatore e fondatore della prima rivista di fantascienza al mondo: Amazing Stories.

Come novità per questa ultima edizione è stata creata una categoria dedicata ai videogiochi: a trionfare è stato Hades, l’action roguelite di Supergiant Games che ha battuto Animal Crossing New Horizons, Blaseball, Final Fantasy VII Remake, Spiritfarer e The Last of Us Parte II aggiudicandosi il primo premio in assoluto di questa nuova categoria.

