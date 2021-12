Final Fantasy 7 Remake: upgrade PS5 gratuito per gli utenti PS Plus

Richiesto a gran voce da diversi mesi, finalmente Square Enix ha deciso di concedere l’upgrade gratuito alla versione PS5 di Final Fantasy 7 Remake a tutti i giocatori che riscattarono una copia per PS4 sfruttando il loro abbonamento al servizio PlayStation Plus.

La compagnia giapponese ha fatto sapere che da mercoledì 22 dicembre sarà possibile effettuare l’aggiornamento senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, per un periodo di tempo limitato il DLC Episode INTERmission con Yuffie sarà acquistabile approfittando di uno sconto del 25%.

Nel frattempo Final Fantasy 7 Remake ha lasciato i confini dell’ecosistema PlayStation per approdare anche su PC (qui trovate la nostra recensione).

