Double Fine Productions è già al lavoro su più progetti

Dopo aver portato a termine lo sviluppo dell’ottimo Psychonauts 2, uno dei titoli migliori dell’anno (tanto da guadagnarsi la candidatura a GOTY nei nostri TGM Awards), Double Fine Productions è pronta a far partire i lavori su altri progetti.

In un aggiornamento diffuso nei giorni scorsi su FIG, lo studio di Tim Schafer e compagni ha fatto sapere che gli sviluppatori si sono divisi in più team, ognuno di essi dedicato a un diverso progetto videoludico. Non sappiamo ancora in cosa consisteranno i prossimi lavori di Double Fine, tuttavia nel comunicato leggiamo che ognuno di essi sarà un’occasione per esplorare nuove idee, siano esse stilistiche o di gameplay, come da tradizione per la compagnia ora posseduta da Microsoft.

Non ci resta che attendere notizie sul futuro di Double Fine, nella speranza di non dover aspettare a lungo.

