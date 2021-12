Il Dragon Ball Games Battle Hour 2022 si terrà a febbraio

Bandai Namco ha annunciato che il prossimo Dragon Ball Games Battle Hour 2022 si terrà il 19 e il 20 febbraio con il supporto di Shueisha e Toei Animation. L’evento online verrà trasmesso in diretta streaming nelle seguenti fasce orarie:

Dall’1:00 alle 6:00 del 19 febbraio 2022

Dalle 18:00 del 19 febbraio 2022 alle 02:00 del 20 febbraio 2022

L’evento sarà dedicato alle novità in arrivo legate al franchise di Dragon Ball, tra manga, anime, videogiochi e action figure. Inoltre, ci sarà spazio per competizioni e partite di esibizione. Di seguito riportiamo un estratto del comunicato stampa ufficiale.

“Per DRAGON BALL FighterZ, si terrà il “World Championship”, che determinerà il miglior giocatore al mondo tra tutti i vincitori delle “Finali regionali”, un torneo che vedrà sfidarsi i migliori giocatori classificati provenienti da Europa, Giappone e America del Nord. Per DRAGON BALL SUPER CARD GAME, ci sarà una sfida da sogno tra il vincitore del “World Championship 2021” e il vincitore del precedente DRAGON BALL Games Battle Hour. Per quanto riguarda DRAGON BALL LEGENDS, ci sarà di nuovo un programma speciale. Inoltre, un evento speciale di SUPER DRAGON BALL HEROES vedrà sfidarsi tra loro 6 giocatori dal Giappone, suddivisi in due squadre in alcune battaglie 3 contro 3.

Ci saranno anche diverse iniziative nell’Arena online dell’evento. Un torneo a quiz a scelta multipla basato su DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE e DRAGON BALL LEGENDS condotto dal team di sviluppo e un “DBXV2 Super Fashion Show”, che vedrà i migliori 16 fashion leader in DRAGON BALL XENOVERSE 2 mostrare le proprie creazioni.

Oltre ai vari eventi, gli utenti potranno scoprire maggiori informazioni sui futuri progetti di DRAGON BALL. A tale proposito, saranno svelate tutte le ultime novità su DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO, il prossimo film che vedrà la partecipazione di Akira Toriyama. Anche DRAGON BALL: THE BREAKERS farà parte dell’evento con il produttore che lo giocherà in diretta fornendo maggiori informazioni. Il “Dokkan DATA 2022” sarà invece un programma che ripercorre i sette anni trascorsi dal lancio di DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE condividendo alcune statistiche di gioco dei suoi utenti e diversi dati sulla sua storia.

Non mancheranno anche informazioni e contenuti sui giochi di DRAGON BALL e molti altri prodotti, ma non è tutto. Sarà mostrata anche una serie di immagini intitolata “Come fare” che mostrerà agli spettatori come scattare le migliori foto delle loro action figure preferite di “Dragon Stars Series” e “S.H. Figuarts”. Un maestro della cucina cinese sarà sul palco per creare alcuni piatti di DRAGON BALL Z: KAKAROT nello speciale programma di cucina “KAKAROT COOKING”. Due scultori creeranno delle statue di Goku e Vegeta in tempo reale durante l’evento “DRAGON BALL Games Battle Hours MASTERPIECE FUSION”, mentre diversi personaggi di DRAGON BALL saranno portati in vita usando una serie di oggetti, come palloncini, cubi di Rubik© e cestini per il pranzo in stile giapponese nella “DRAGON BALL ART CHALLENGE”.”