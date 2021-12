The Vanishing of Ethan Carter disponibile gratis su Epic Games Store

Con l’avvicinarsi del Natale, l’Epic Games Store ha dato il via ai classici saldi festivi, condendoli con una selezione di giochi gratuiti. Quello attualmente disponibile è The Vanishing of Ethan Carter; l’offerta rimarrà valida fino alle 17:00 di oggi, quando un nuovo titolo gratuito andrà a sostituirlo. Riscattare l’offerta è semplicissimo: vi basterà andare sulla pagina del gioco e aggiungerlo al vostro account.

The Vanishing of Ethan Carter è un’avventura interattiva che ci pone nei panni di un detective del paranormale, impegnato a scoprire cos’è successo a Ethan Carter e alla sua famiglia. Il gioco è stato sviluppato dal team polacco The Astronauts, attualmente al lavoro su Witchfire.