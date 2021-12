Quinn Duffy, designer di Age of Empires IV, lascia Relic Entertainment

Chi segue da tempo gli strategici di Relic Entertainment non potrà che leggere questa notizia con un certo senso di tristezza. Come rivelato dal suo profilo LinkedIn, il Design Director Quinn Duffy ha di recente lasciato lo studio canadese dopo 24 anni di onorata carriera. Unitosi allo studio nel 1998, Duffy ha lasciato il suo segno in titoli molto amati come Homeworld e Warhammer 40,000: Space Marine, anche se il titolo per cui è più noto è sicuramente la serie di strategici Company of Heroes, nella quale ha svolto un ruolo di primo piano in particolare dopo il lancio di Company of Heroes 2.

Di recente, Quinn Duffy ha supervisionato anche i lavori su Age of Empires IV, sviluppato in cooperazione con World’s Edge e accolto molto positivamente; potete trovare qui la nostra recensione. Non è ancora noto se Duffy ha in mente di prendere parte a nuovi progetti, ma se così dovesse essere li seguiremo sicuramente con attenzione.