Baldur's Gate: Dark Alliance arriva anche su PC tramite Steam

C’è voluta un po’ di pazienza, ma dopo essere arrivato su console a maggio di quest’anno, Baldur’s Gate: Dark Alliance è ora disponibile anche su PC tramite Steam. Uscito originariamente nel 2001, questo hack ‘n slash è stato riadattato per sistemi moderni, mantenendo intatto il set di regole ispirato alla terza edizione di Dungeons & Dragons. Al posto dei turni le mazzate sono in tempo reale, però, come potete vedere la trailer.









Già qualche tempo fa, Black Isle non aveva escluso che anche Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 potesse ricevere un trattamento simile, permettendoci dunque di rivivere la serie ambientata nei Forgotten Realms al suo completo. Di sicuro sarebbe un buon modo di ingannare il tempo nell’attesa che finiscano i lavori su Baldur’s Gate 3.