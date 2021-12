Cyberpunk 2077: un mod introduce la metropolitana

Vi siete mai avventurati per le vie di Night City e pensato che fosse decisamente strana l’assenza di un sistema di trasporto pubblico? Se è così, non siete i soli, e fra chi l’ha pensato c’è anche un modder che ha deciso di rimboccarsi le maniche e di aggiungere una rete di metropolitane a Cyberpunk 2077. Come possiamo leggere sulla pagina di Nexus Mods, questo pacchetto di contenuti include 19 stazioni e un sistema di rotaie che ci permetteranno di attraversare la futuristica città in pieno relax e di ammirarne i suggestivi panorami.

L’implementazione di questo mod richiede alcuni passaggi, fra cui l’installazione dei mod Cyber Engine Tweaks e Native Settings UI, ma è tutto sommato relativamente semplice. Per i DLC ufficiali di Cyberpunk 2077, invece, ci sarà da aspettare ancora un po’.