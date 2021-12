Animal Crossing: New Horizons, arriva la nuova stagione di MasterChef

Ben più che un semplice simulatore di relax, nel corso degli ultimi mesi Animal Crossing: New Horizons è diventato anche un luogo dove celebrare gli eventi più importanti della quotidianità; e poteva forse non rientrare in questa categoria l’undicesima stagione di MasterChef Italia, che ha di recente preso il via su Sky Uno? La risposta ovviamente è no, e infatti grazie all’attivissima community italiana di Animal Crossing Life la Masterclass è stata ricreata in maniera fedele.

Certo, magari non ci saranno Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli in persona a spronarvi e punzecchiarvi, ma state sicuri che le sfide non mancheranno! La Masterclass verrà presto aperta a tutti i giocatori tramite un codice sogno dedicato, e un set di pattern speciale permetterà presto a tutti gli appassionati di MasterChef Italia di ricreare le sue famose cucine anche in Animal Crossing: New Horizons. Ricordiamo che la nuova stagione dello show culinario è disponibile anche on demand su Sky Go e in streaming su NOW.