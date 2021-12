Embracer acquisisce Perfect World Entertainment e Dark Horse Media

Shopping natalizio per Embracer Group! Dopo aver espresso l’intenzione di inglobare Asmodee, la holding ha annunciato una serie di acquisizioni non soltanto nel campo dello sviluppo e publishing di videogiochi, ma anche in quello dell’intrattenimento a tutto tondo.

Si parte con l’acquisizione del 100% di Perfect World Entertainment, il ramo occidentale del colosso cinese Perfect World Ltd che comprende sia la divisione di publishing che Cryptic Studios, il team specializzato nello sviluppo di MMO. Entrambe le realtà opereranno sotto la supervisione di Gearbox Entertainment. L’operazione costerà 125 milioni di dollari e si concluderà a febbraio.

Embracer ha poi acquisito Shiver Entertainment, un piccolo team di supporto con base in Florida che in passato si è occupato di contribuire allo sviluppo di alcuni titoli di alto profilo, tra cui Mortal Kombat 11. In più, la holding sta per acquisire anche lo studio di animazione DIGIC Pictures, noto per aver collaborato con molti studi di sviluppo nella realizzazione di cutscene e trailer dal taglio cinematografico. Entrambe le compagnie opereranno sotto l’egida di Saber Interactive.

Infine, Embracer Group ha annunciato di essere in procinto di acquisire Dark Horse Media, la casa editrice specializzata in fumetti che detiene oltre 300 proprietà intellettuali di rilievo, tra cui Hellboy, The Mask e The Umbrella Academy. Attraverso l’acquisizione di Dark Horse, che diventerà il decimo gruppo operativo della holding, Embracer punta a rafforzare le sue capacità transmediali non solo nel mondo dei fumetti, ma anche nell’ambito cinematografico e in quello del piccolo schermo visti numerosi rapporti di collaborazione intrattenuti da Dark Horse nel corso degli ultimi decenni. Anche in questo caso l’acquisizione dovrebbe concludersi all’inizio del prossimo anno.

Condividi con gli amici Inviare