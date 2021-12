Lo strategico Falling Frontier mette in mostra il suo gameplay

Hooded Horse e Stutter Fox Studios hanno confezionato un video dedicato allo strategico fantascientifico Falling Frontier che ci mostra ben dodici minuti di gameplay tratti dalla prima missione della campagna.









La campagna narrerà di una guerra fredda tra Marte e Titano che si sta pericolosamente riscaldando, evolvendosi via via verso un conflitto vero e proprio. Il video mostra una flotta di navi di ritorno da una missione diplomatica sulla luna Ganymede verso la stazione spaziale Anders. Grazie al filmato possiamo vedere come i diversi elementi dello spazio generino opportunità di gioco uniche. Per esempio, le navi che si rifugiano negli ammassi polverosi generati dagli asteroidi vedranno i sensori di prossimità ridurre la loro efficienza: un ottimo punto dal quale far scattare imboscate su nemici ignari.

Il video di Falling Frontier mette in risalto anche due tipologie di navi: la Hano Destroyer, dotata di armi a lungo raggio e hangar per navette d’attacco focused on destructive, e la Crete Battlecruiser, con sensori avanzati e un singolo hangar.

Gli sviluppatori hanno infine fatto sapere che Falling Frontier vedrà la luce su PC nel corso del secondo trimestre del 2022.