Overwatch è in prova gratuita per tutte le festività natalizie

Blizzard Entertainment ha pubblicato una versione di prova gratuita di Overwatch su PC, PlayStation e Xbox valida lungo tutte le festività natalizie.

La prova sarà attiva fino al 2 gennaio su tali piattaforme, permettendo così agli interessati di accedere al gioco completo con i 32 eroi e le 28 mappe multiplayer. In più, i progressi accumulati durante la prova di Overwatch verranno mantenuti in caso si decida di acquistare il gioco.

Da notare, infine, che gli utenti PlayStation e Xbox dovranno essere abbonati rispettivamente ai servizi PlayStation Plus e Xbox Live Gold per accedere alla prova.

Condividi con gli amici Inviare